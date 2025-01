Sindicato e GESBA iniciam revisão do Acordo de Empresa

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP) reuniu-se, hoje, com a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, a Administração da GESBA e outros sindicatos do sector, com o objectivo de actualizar e rever o Acordo de Empresa (AE) em vigor.

Durante o encontro, foi deliberado que a revisão será realizada, com um prazo estimado de um mês para a conclusão, pelo menos no que toca a um conjunto de matérias de expressão pecuniária, conforme esclarece o sindicato.

Entre outros aspectos, o SINTAP deixa claro que pretende rever a carga horária mensal para 35 horas, a revisão da tabela salarial para todos os trabalhadores, revisão das carreiras e categorias profissionais, actualização dos valores de penosidade, melhoria no sistema de avaliação.