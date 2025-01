Desafios e oportunidades do Poder Local em debate hoje em Câmara de Lobos

As Assembleias Municipais da Região Autónoma da Madeira reúnem-se este sábado, 11 de Janeiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos para debater os desafios e as oportunidades do Poder Local.

O evento conta com a participação do Professor Universitário António Edmundo Freire Rebelo, que

Segundo o presidente da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, Manuel Pedro Freitas, responsável pela organização do encontro, a iniciativa tem o objectivo de alcançar "uma melhor resposta àquilo que são os problemas do poder local no âmbito das assembleias municipais".

"Existem sempre questões que se levantam, muitas vezes que estão previstas na lei ou nos regulamentos internos, mas também existem muitas outras situações que não estão previstas e houve necessidade de nos juntarmos todos no sentido de darmos uma melhor resposta na gestão das assembleias", refere, dando conta que nos encontros são esclarecidas duvidas comuns.

Manuel Pedro Freitas defende que "é preciso dar mais força e visibilidade ao poder local", lembrando que "o poder local é extremamente importante por estar junto das pessoas e saber verdadeiramente as necessidades das populações".

As Assembleias Municipais da Região Autónoma da Madeira reúnem-se com alguma periodicidade desde 2014 para abordar questões relacionadas com o Poder Local.