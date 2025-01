Assaltante de banco em Câmara de Lobos condenado a seis anos de prisão

O homem de 42 anos que a 12 de Janeiro do ano passado realizou um assalto à mão armada na agência da Caixa Geral de Depósitos de Câmara de Lobos e fugiu com cerca de 215 mil euros foi condenado a seis anos de prisão pela prática de um crime de roubo agravado. A leitura do acórdão teve lugar esta tarde, no tribunal do Funchal (Edifício 2000).

O arguido é natural e residente na baixa da cidade de Câmara de Lobos, é casado e tem três filhos menores. A família esteve emigrada em Inglaterra mas regressou à terra natal há cerca de dois anos, tendo o homem arranjado emprego como distribuidor de bebidas.

No início deste julgamento, a 13 de Novembro, o arguido assumiu a autoria do crime, mas desmentiu alguns pormenores da acusação. Garantiu, por exemplo, que para o assalto levou apenas "uma pistola de água, não tinha uma pistola verdadeira" e que logo depois do crime a deitou fora, bem como a outros objectos que utilizou, porque se "sentiu sujo". Ao explicar a sua actuação, o arguido chorou em tribunal e manifestou-se arrependido. Disse mesmo que, após cometer o crime, quis suicidar-se, mas que não conseguiu fazê-lo.

O assaltante só veio a ser detido cinco dias depois do crime, na manhã de 17 de Janeiro. Na sua casa, a PJ recuperou cerca de 208 mil euros. A verba que falta terá sido gasta sobretudo na aquisição de material de construção, pois o arguido pretendia fazer obras num piso da sua moradia, para depois o alugar.