Presidente da Câmara de Câmara de Lobos alerta para desafios do concelho

Durante a conferência "Pensar o Futuro", promovida pelo DIÁRIO, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva, destacou os principais desafios e problemáticas que impactam o desenvolvimento do concelho. Para o autarca social-democrata, a demografia é uma das maiores preocupações. "O saldo demográfico negativo é um cenário dramático. Se a evolução continuar na mesma direcção, naturalmente isso irá afectar os territórios", alertou.

Leonel Silva sublinhou a necessidade de antecipar tendências e implementar soluções dinâmicas para mitigar os efeitos dessa realidade. "Os municípios têm de pensar nisso", afirmou. Segundo o edil, os concelhos do norte da ilha serão os mais afectados, com uma crescente concentração populacional nos ciclos urbanos, fenómeno já visível em Câmara de Lobos, onde as freguesias mais urbanas atraem população, enquanto as áreas agrícolas perdem competitividade.

O presidente destacou ainda o papel decisivo da Europa no enfrentamento dessas questões. "Tudo o que acontecer na Europa influenciará directamente a dinâmica na Madeira e em Câmara de Lobos", afirmou, sugerindo que o contexto europeu será determinante para o futuro da região.

Sobre a trajetória do concelho, Leonel Silva enfatizou os avanços alcançados na superação de estigmas que antes dificultavam o crescimento local. "Havia quem pensasse que Câmara de Lobos era pouco atractivo, comparado a outros concelhos, como Santa Cruz, que crescia enquanto Câmara de Lobos decrescia. Isso já se inverteu", garantiu.

Outro ponto levantado pelo autarca foi o modelo de financiamento das autarquias, fortemente influenciado pelas receitas provenientes do Estado. Ele destacou que os municípios mais competitivos são aqueles que apresentam maior grau de urbanização, devido à arrecadação de impostos como o IMI e o IMT.

Leonel Silva comentou sobre o turismo, reconhecendo avanços no sector, mas admitindo que o concelho ainda está aquém do número ideal de visitantes. "Embora tenhamos crescido na afluência turística, ainda temos um longo caminho a percorrer para alcançar o patamar desejado", concluiu.

As declarações do edil reforçam a necessidade de planeamento estratégico para enfrentar os desafios demográficos, económicos e de desenvolvimento sustentável, de modo a garantir um futuro mais próspero para Câmara de Lobos.