Celso deixa reparos e sugestões

Foi durante a sessão solene comemorativa do 595 anos da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos que o presidente da Junta deixou reparos à mobilidade, ao ordenamento e a outro conjunto de cenários, deixando algumas sugestões. Em fim de mandato, o autarca diz ter “sonhos por concretizar” e apontou a ‘agulha’ para o descongestionamento do trânsito na cidade através da construção de um túnel, à criação de mais estacionamento, à revitalização do mercado e criticou aqueles que querem transformar a baia… numa marina.

“Se assim for até Winston Churchill dará voltas de arrependimento onde quer que ele esteja”, ironizou, defendendo que a identidade e as características serão sempre geradoras de potencial turístico. Por falar no turismo, o autarca considera ser necessário diversificar a oferta e apontou o Pico da Torre como alvo de uma futura opção a ter em conta.

O social-democrata também não esqueceu o Cabo Girão, porque, na sua opinião, “temos de tratar melhor o que melhor temos”, lançando críticas àqueles que apenas olham para o miradouro como uma oportunidade, reduzindo-o a um “mero recurso financeiro”.

Para esses esses, dirigiu-se, “é preciso lembrar que o valor do Cabo Girão não está apenas no retorno, mas no impacto duradouro que a sua gestão sustentável pode trazer. Não se trata apenas de explorar, mas de cuidar e respeitar. A nossa visão deve ir além do lucro, privilegiando o equilíbrio entre o desenvolvimento económico, a preservação ambiental e o benefício directo para a nossa comunidade”.

Uma opinião completamente distinta do actual presidente de Câmara que na passada semana, durante a conferência Pensar o Futuro, organizada pelo DIÁRIO, lamentou que o município ainda não tivesse recebido qualquer contrapartida pela exploração que o Governo faz arrecadando receitas das entradas para o promontório mais alto da Europa.