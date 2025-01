“Lata tem quem mete cunhas para os militantes do PSD e deixa milhares de madeirenses sem acesso à saúde”

Paulo Cafôfo respondeu, há instante, ao secretário regional de Saúde dizendo que "quem tem uma grande lata é quem andou a meter cunhas na saúde para beneficiar os militantes do PSD e levá-los a votar em Miguel Albuquerque, enquanto milhares de madeirenses desesperam meses e anos por consultas, exames e cirurgias".

"É preciso ter lata" atira Pedro Ramos aos líderes da oposição Pedro Ramos foi corrosivo, principalmente com os lideres dos partidos da oposição que derrubaram o Governo Regional.

O presidente do PS-Madeira acusa Pedro Ramos de continuar com a narrativa chantagista em relação à não aprovação do orçamento regional. “Já cansa ouvir estas ameaças e estas desculpas esfarrapadas”, critica o Cafôfo, considerando que “está na hora de os madeirenses tratarem da saúde deste Governo”.

O líder socialista quis recordar, através de comunicado, que aquando das eleições internas no PSD, Pedro Ramos "recorreu ao 'factor cunha'", por forma a beneficiar militantes do partido no acesso a serviços de saúde, "apenas para garantir que votavam em Miguel Albuquerque", o que é “escandaloso e moralmente intolerável, especialmente tendo em conta o facto de as listas de espera na Saúde se avolumarem a cada dia que passa, deixando milhares de madeirenses e porto-santenses a aguardar eternamente”.

Além disso, questiona porque é que em 2024, já com o orçamento aprovado, o Governo Regional deixou que faltassem medicamentos no hospital por não pagar aos fornecedores, deixando ainda que se avolumassem as dívidas às casas de saúde mental pelo internamento dos doentes e não pagando aos taxistas pelo transporte de doentes.

“Tudo isto vem da parte da mesma pessoa que disse que «anormais, incompetentes e canalhas não têm lugar nesta terra», o que “demonstra perfeitamente o desrespeito que Pedro Ramos e o Governo do PSD têm pelos madeirenses e por quem ousa pensar diferente”, declara Paulo Cafôfo, acrescentando que já está à vista de todos “aquilo de que são capazes para se manterem agarrados que nem lapas ao poder”.