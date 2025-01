Alerta Happy Hour! Capoeira Lounge Bar

A promoção é válida todos os dias, incluindo aos fins-de-semana, entre as 18h00 e as 19h00. Os clientes terão oportunidade de provar uma diversificada lista de vinhos, cocktails e cerveja, ou seja, todas as bebidas, com 30% desconto.

Situado no Caniço-de Baixo, suspenso numa falésia, este bar oferece um ambiente relaxado e uma incrível vista sobre o mar.

Aproveite e vá descobrir o seu novo spot favorito.

Capoeira Lounge Bar

Complexo Balnear Lido Galomar Piso -2,

Rua Baden Powel, Caniço-de-Baixo