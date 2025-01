Confraria Enogastronómica da Madeira assinala Bodas de Prata

Nos próximos dias 25 a 28 de Abril a Confraria Enogastronómica da Madeira realiza o seu XXV Grande Capítulo, uma ocasião em que serão assinalados os 25 anos de existência desta associação.

As Bodas de Prata remetem para a criação da Associação Madeirense das Carnes, a 30 de Abril de 2000, que viria a dar lugar à actual Confraria.

À semelhança das edições anteriores, pretende a Confraria com este novo Grande Capítulo "dar a conhecer a diversidade do arquipélago madeirense, levando a cabo actividades nos diversos municípios da Região, incluindo a Ilha do Porto Santo".

Prometem, também, "novas experiências e ementas que privilegiem a gastronomia e a produção local, minimizando as grandes deslocações, libertando tempo útil para que cada um, ainda, possa explorar livremente a ilha".