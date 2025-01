Cinco escolas secundárias da Madeira participam em Road Trip Gap Year

A Associação Gap Year Portugal, "a ONG responsável por consciencializar Portugal para o conceito de gap year (ano sabático) e apoiar todos/as os/as que o querem fazer, aliou-se à TAP Air Portugal na Road Trip Gap Year, um projeto de consciencialização e capacitação dos/as jovens portugueses/as através da educação não formal". Este ano, numa lista de oito escolas básicas e secundárias da Madeira, cinco são elegíveis para entrar no concurso.

Assim, "por meio de uma competição de viagens, o projeto pretende revolucionar a forma como os/as estudantes de 30 escolas secundárias em seis regiões do país - Viseu, Guimarães, Santarém, Odemira, Açores e Madeira - veem o mundo e planeiam o seu futuro", salienta uma nota da Gap Year Portugal, que está presente online e no Instagram.

"O conceito é simples: os/as alunos/as vão participar numa seleção de atividades educativas, incluindo talks inspiracionais e bootcamps onde irão desenvolver soft skills e reunir as ferramentas necessárias para planear uma viagem de duas semanas na Europa. Mais do que uma viagem, esta será uma jornada de desenvolvimento pessoal", explica. "Através do contacto com novas culturas, da aprendizagem de diferentes línguas e da participação em ações sociais e de voluntariado, entre outras experiências, os/as estudantes terão a oportunidade de viver um 'mini gap year'", incentivam. "Durante o processo, os/as alunos/as serão acompanhados pelos/as mentores/as da Gap Year Portugal para que, mais do que criarem o plano de viagem vencedor da competição, sejam capazes de criar novas rotas para a sua vida", assinala.

A amarelo estão as escolas elegíveis para o projecto.

E conclui: "A TAP Air Portugal, como a melhor companhia de quem está pronto/a para abraçar a diversidade do mundo, elevará aos céus os sonhos destes alunos/as e levará a equipa vencedora na viagem internacional por esta planeada. Os/as alunos/as devem candidatar-se em equipas de 4 a 5 elementos, em www.gapyear.pt/roadtrip."

Saiba mais do regulamento aqui: