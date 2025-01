165 alunos da escola ‘Horácio Bento’ participam nas Olimpíadas da Língua Portuguesa

A Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia participa, amanhã, terça-feira, na primeira fase da XII edição das Olimpíadas da Língua Portuguesa.

Serão 165 os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do secundário deste estabelecimento de ensino madeirense envolvidos nesta iniciativa de âmbito nacional que visa fomentar e incentivar o bom uso da norma-padrão do Português Europeu.

A par disso, este projecto, que tem a Associação de Professores de Português como entidade promotora, procura potenciar o trabalho, a dedicação, o exemplo, o empenho e o amor à língua portuguesa por parte dos alunos, fomentando a sua educação linguística e literária, incitando à leitura dos grandes escritores e poetas.

Conforme notou, ao DIÁRIO, Helena Borges, esta iniciativa, além de promover o bom uso da língua portuguesa, “contribui para o desenvolvimento de uma atitude crítica de toda a comunidade educativa face ao uso do Português padrão”, ao mesmo tempo que “aumenta o interesse dos alunos pelo conhecimento da norma-padrão do Português de Portugal”.

A representante do grupo de Português de 3.º ciclo daquela escola nota que os alunos apurados nesta primeira fase ganham acesso à fase seguinte, de âmbito regional, que acontece a 20 de Fevereiro; e desta passam à terceira fase, de âmbito nacional, que decorrerá nos dias 9 e 10 de Maio, no continente português.

A professora explica que, neste primeira fase, os alunos fazem uma prova escrita, de opção múltipla, que remete para "o racicínio geral de conhecimentos basilares da língua, desde conhecimentos práticos, do 1.º ciclo, inclusive, questões de raciocínio, de automatismo, de conhecimento poético, de interpretação, de conhecimento de autores, conhecimento gramatical. Abrange um pouco de todos os domínios da Língua Portuguesa", realça.

Helena Borge mostra-se bastante satisfeita com a “significativa adesão”, ainda mais sendo esta a primeira vez que a Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia se junta a esta iniciativa.

Colaboram nesta acção a Direçcão-Geral da Educação, a Direcção-Geral da Administração Escolar, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o Plano Nacional de Leitura e a Escola Secundária de Camões.