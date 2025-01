Congestionamento madrugador antecipa manhã complicada

Ainda não eram 7h30 e a Via Rápida já se apresenta com congestionamento rodoviário que se estende por cerca de 3 km no sentido Machico - Ribeira Brava. É o 'sinal' que este poderá ser uma dia complicado, nomeadamente durante a hora-de-ponta matinal nas estradas.

Muita atenção dado o vento e a chuva que cai e está prevista para esta segunda-feira. Além disso, em certas zonas há o nevoeiro a complicar a visibilidade.

Por isso, antes de mais, se puder ler isto antes de se fazer à estrada, ou estiver no carro com alguém que está a conduzir, peça que tenha em atenção às distâncias de segurança e à velocidade adequada ao estado do piso. Não tenha pressa.

