Possibilidade de aguaceiros fracos até ao final da manhã na Madeira

De acordo com o IPMA, a Madeira terá hoje períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado. Existe a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao final da manhã, mais prováveis nas terras altas e na parte leste da ilha.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da Região.

Quanto ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2,5 metros. E na costa sul as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros.

No Funchal, a temperatura máxima será de 24 graus e a mínima de 17 graus. Já no Porto Santo, a máxima será de 20 graus e a mínima de 15 graus.

Na Região, a temperatura da água do mar será de 19/20 graus.