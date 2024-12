ARDITI abre concurso para atribuição de bolsas de investigação para doutoramento

A ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação abriu concurso para a atribuição de Bolsas de Investigação para doutoramento em todos os domínios científicos.

"O período de candidaturas decorre de 20 de Dezembro de 2024 a 31 de Janeiro de 2025 (até às 17h00, hora da Região Autónoma da Madeira)", revela a imprensa.

"Esta iniciativa visa reforçar a formação avançada baseada em investigação de relevância social, realizada em unidades de I&D e instituições de ensino superior e, sempre que possível, em articulação com empresas e outras entidades não académicas", acrescenta.

São abertas duas linhas de candidatura: Uma linha de candidatura geral, para candidaturas em todas as áreas científicas e com trabalho de investigação a desenvolver em instituições científicas e académicas; uma linha de candidatura específica para bolsas de investigação, para candidaturas em todas as áreas científicas, cujos planos de trabalho decorram parcialmente numa ou mais entidades não académicas.

A agência reforçará assim a ligação entre os planos de trabalho desenvolvidos em ambiente académico e o tecido empresarial e social, numa acepção ampla, que inclui empresas, entidades públicas, sociais, da saúde, culturais ou outras instituições de interface". ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação

Para candidaturas e detalhes adicionais aceda aqui.