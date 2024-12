Diocese abre Ano Santo com visita da imagem do Senhor dos Milagres de Machico à Sé

A Diocese do Funchal dá início ao Ano Santo, o Jubileu de 2025, já este domingo, dia 29 de Dezembro. A celebração terá início na paróquia de São Pedro às 16h30 com o acolhimento e está prevista uma visita da imagem do Senhor dos Milagres, de Machico, à Sé do Funchal.

Já meia hora mais tarde, quando forem 17 horas, inicia-se a peregrinação até à igreja da Sé. A missa de abertura do Ano Santo acontece pelas 18 horas. "A imagem do Senhor dos Milagres de Machico visitará a nossa cidade e catedral após 211 anos e será com ele que iremos caminhar rumo a este novo ano santo", indica nota à imprensa.

Segundo explica, o Jubileu na Igreja católica acontece de 25 em 25 anos. "É um tempo especial para celebrar o nascimento de Jesus. Um ano de recomeçar de novo. De perdão. De justiça. De reconciliação. De aproximação aos outros e a Deus. De caridade", termina.