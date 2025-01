Homem abre fogo em bar no Montenegro e causa pelo menos 10 mortos

Um homem abriu hoje fogo num bar da cidade de Cetinje, no Montenegro, e causou pelo menos 10 mortos, incluindo duas crianças, disse o ministro do Interior daquele país dos Balcãs.

O homem fugiu ainda armado, tendo sido enviadas forças especiais para capturar o indivíduo que foi identificado pela polícia pelas iniciais e que terá 45 anos.

De acordo com o ministro do Interior, Danilo Saranovic, há quatro feridos graves, com as autoridades focadas na detenção do atacante.

Saranovic adiantou que entre os mortos estão o dono do bar e seus familiares, assim como parentes do autor dos disparos.

O Presidente do Montenegro, Jakov Milatovic, disse estar "chocado e estupefacto" com a tragédia, em particular no contexto da quadra festiva.

Já o primeiro-ministro, Milojko Spajic, deslocou-se ao hospital onde os feridos estão a ser tratados e anunciou três dias de luto nacional.

A agência de notícias Associated Press lembra que o Montenegro é um país de cerca de 620 mil pessoas, com uma forte cultura de armas pessoais.

O canal público RTCG identificou o autor do ataque, descrevendo-o como alguém conhecido por comportamentos erráticos e por detenções prévias por posse ilegal de armas.

Em 2022, também em Cetinje, um homem matou 10 pessoas, incluindo duas crianças, antes de ser abatido por um transeunte.