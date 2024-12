Abertura do Ano Santo no Funchal atrai milhares de pessoas

Milhares de pessoas acompanham este domingo, 29 de Dezembro, a abertura do Ano Santo, o Jubileu de 2025, na cidade do Funchal.

A cerimónia da Diocese do Funchal teve início na paróquia de São Pedro às 16h30, segue-se a peregrinação até a Igreja da Sé, onde pelas 18 horas será celebrada a Missa Solene de Abertura do Jubileu.

A imagem do Senhor dos Milagres de Machico visita a cidade e a catedral do Funchal pela primeira vez, depois de 211 anos, para caminhar rumo ao novo ano santo.

Confira as imagens captadas por Rui Silva da ASPRESS:

Todas as dioceses do Mundo abrem hoje o Ano Santo. O Jubileu na Igreja católica acontece de 25 em 25 anos. Trata-se de um tempo especial para celebrar o nascimento de Jesus e para recomeçar com perdão, justiça, reconciliação, caridade e aproximação aos outros e a Deus.

O Jubileu de 2025 tem como tema principal 'Peregrinos de Esperança'.