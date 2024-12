Dois abrigos 'greenstation' inaugurados no Funchal

Foram inaugurados na manhã desta sexta-feira, 27 de Dezembro, os dois primeiros abrigos 'greenstation' na Madeira, que se encontram localizados na Avenida do Mar, no sentido rotunda Sá Carneiro, e junto à Empresa da Electricidade da Electricidade (EEM).

Ver Galeria Foto Rui Silva/ASPRESS

Luís André, coordenador na Madeira da DREAMMEDIA, conta que estas 'greenstation' são “abrigos sustentáveis que a DREAMMEDIA Portugal construiu. A DREAMMEDIA Portugal tem um programa nacional que são as 'Dream Cities' e, sob o lema 'Better Cities better tomorrow', tem um equipamento que anda de braço dado com sustentabilidade”.

O 'The GreenStation' surge como uma resposta às crescentes tendências mundiais de sustentabilidade no sector de 'Out-of-Home' (OOH). “Além de uma simples estrutura tem no topo um jardim com espécies arbóreas que fazem a absorção do dióxido de carbono e depois fazem a emissão de oxigénio. É também equipada com um painel solar no topo que fornece energia ao 'Mupi' e também às entradas USB para o carregamento de telemóveis”, acrescenta Luís André.

O projecto é inspirado nas melhores práticas globais, distinguindo-se pela integração de telhados verdes, energia renovável e um design funcional, afirmando-se como um símbolo de modernidade e compromisso.

Comprometida com o futuro do planeta, a DREAMMEDIA integra materiais 100% sustentáveis no 'The GreenStation', contribuindo para a redução da pegada carbónica.

O objectivo passa, igualmente, por ter mais empresas/marcas a apadrinhar o projecto. “O objectivo é que o equipamento seja apadrinhado por uma marca e o 'branding' do equipamento é com materiais renováveis”.

Estas duas primeiras estações foram apadrinhadas pelo Monte Palace Madeira- Jardim Tropical.

Para o futuro, o coordenador da DREAMMEDIA na Madeira avança que dependendo da aceitação, serão construídas mais estações 'verdes'. “Está no horizonte. Temos de ver a aceitação da comunidade.”