Escolas de Santa Cruz participaram no varrer dos armários das Festas de Santo Amaro 2025

No âmbito das Festas de Santo Amaro 2025, 621 crianças do 1.º Ciclo, nomeadamente alunos/as de todas as escolas do concelho de Santa Cruz, participaram esta manhã na tradição do varrer dos armários.

O programa de festas incluiu a Corrida Escolar de Santo Amaro pelos alunos da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, o espetáculo 'O Rapto do Pai Natal' pela Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclo do Caniço, seguido do espectáculo infantil 'A Vassourinha Mágica' pelo Serviço Educativo Cultura Santa Cruz, terminando com a passagem do documentário 'Entrada dos Pastores' pela Associação Recreativa e Cultural Atremar a Ilha.

A tradicional 'Corrida Escolar de Santo Amaro' contou com cerca de 120 alunos. Estiveram presentes na entrega de prémios o vereador Jaime Silva, o presidente do Conselho Executivo, Rui Lobo, a professora Norberta Fernandes, o representante do grupo de professores de educação física e o director de Serviços do Desporto Escolar, Elmano Santos.