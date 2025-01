Prolongado aviso para agitação marítima forte na Madeira

O aviso laranja que foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido à agitação marítima prevista para a Madeira foi prolongado.

Segundo o IPMA, o aviso está agora em vigor entre as 6h e as 21 horas de terça-feira, dia 21 de Janeiro. Este aviso abrange a Costa Norte e o Porto Santo, onde as ondas podem chegar aos 10 metros.

De resto, mantém-se o aviso amarelo para a chuva forte entre as 9h e as 15 horas de amanhã, na Costa Norte, Costa Sul, Porto Santo e Regiões Montanhosas, e aviso amarelo também para o vento entre as 9h desta segunda-feira e as 15 horas de terça-feira), na Costa Sul (vento de Sudoeste pode atingir os 70 km/h, aumentando para os 85 km/h na terça-feira), Porto Santo (vento de Sudoeste pode atingir os 70 km/h, aumentando para os 85 km/h na terça-feira) e Regiões Montanhosas (vento forte de Sudoeste que pode atingir os 95 km/h, aumentando até 110 Km/h na terça-feira).

Posteriormente, na madrugada de terça-feira, volta a ser emitido um aviso amarelo para a chuva, entre as 3h e as 15 horas, com possibilidade de trovoada. Este aviso abrange a Costa Sul e as Regiões Montanhosas.

Quanto à agitação marítima começa a sentir-se a partir das 21 horas de amanhã até às 6 horas de terça-feira (aviso amarelo), aumentando depois para aviso laranja na Costa Norte e Porto Santo, como referido acima.

Para a Costa Sul foi apenas emitido aviso amarelo para agitação marítima, entre as 6 e as 21 horas de terça-feira.