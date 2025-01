Chuva, vento e agitação marítima deixam Madeira sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já colocou o Arquipélago da Madeira sob aviso amarelo entre a próxima segunda e terça-feira, dias 20 e 21 de Janeiro, devido ao mau tempo previsto.

Segundo o IPMA, a Costa Norte está sob aviso amarelo entre as 9h e as 15 horas de segunda-feira devido à chuva forte e o aviso vigora ainda entre as 21 horas de segunda-feira e as 6 horas de terça-feira devido à forte agitação marítima prevista.

Foi também emitido um aviso amarelo para a chuva na Costa Sul, entre as 9h e as 15 horas de segunda-feira, e para o vento no mesmo período.

Já as Regiões Montanhosas estão sob aviso amarelo entre as 9h e as 15 horas de segunda-feira devido à forte precipitação e, no mesmo período, devido ao vento forte.

No Porto Santo o aviso está em vigor para o vento entre as 9 e as 15 horas de segunda-feira e entre as 21 horas de segunda-feira até às 6 horas de terça-feira foi emitido aviso devido à agitação marítima.