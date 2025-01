Sabe identificar notas falsas?

Esta semana a Polícia Judiciária deteve, em Machico, um jovem de 17 anos que tinha em sua posse 3.352 notas falsas. A nota enviada à comunicação social dava conta que o indivíduo está “fortemente indiciado dos crimes de aquisição de moeda falsa para ser posta em circulação e actos preparatórios da contrafacção”.

A investigação ocorreu após terem sido detectadas 597 notas falsas, no valor de mais de 20 mil euros, num Centro de Distribuição Postal dos CTT, tendo como destinatário o jovem detido. Em circulação de forma sinuosa, uma nota falsa pode vir parar à sua carteira sem dar por isso. Sabe como reconhecê-la e o que deve fazer quando se deparar com uma?

As notas de euro integram vários elementos de segurança que tornam a moeda única numa das mais seguras do mundo, ainda assim, ninguém esta livre de receber uma nota falsa. O Banco de Portugal esclarece que uma nota ou moeda contrafeita “não tem qualquer valor e não pode ser trocada”.

Quem recebe uma nota deve ser capaz de verificar a sua genuinidade no momento em que a recebe.

Ao receber a nota ou moeda tenha em atenção aos vários elementos de segurança e, em caso de dúvida, deve compará-la com uma nota /moeda que saiba ser verdadeira.

O Banco de Portugal recomenda, ainda, que em caso de dúvidas quanto à autenticidade não a deve aceitar . “Lembre-se de que as notas falsas/contrafeitas não têm qualquer valor; por essa razão, se aceitar uma nota falsa/contrafeita, não receberá qualquer compensação.”

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) recomenda três acções: tocar, observar e inclinar.

Tenha também em conta que existem duas séries de notas de euro em circulação (Série 1 e Série Europa), cujos elementos identificadores podem ser distintos.

Tocar e sentir as características do papel

Foto Banco de Portugal

Quando recebe uma nota, o tacto é o primeiro dos cinco sentidos que alerta para a veracidade da mesma, isto porque o papel das notas de euro têm uma textura e firmeza particulares.

O papel de algodão é firme, faz barulho e há uma rugosidade nos elementos impressos em relevo, como as iniciais do BCE, o pórtico ou janela, a denominação e as marcas tácteis. Se sentir que algo não está bem, desconfie, pode tratar-se de uma nota falsa.

Observar as marcas de água

Foto Banco de Portugal

Depois de tocar e sentir, o instinto leva-nos a conferir de imediato outros elementos característicos da nota, nomeadamente as marcas de água.

“O nosso conselho é que observe a nota contra uma fonte de luz para detectar a presença destas marcas, do filete de segurança (uma tira escura que, a meio, atravessa a nota de alto a baixo e que indica também o valor da nota em causa) e da janela com retrato (nas notas 20, 50, 100 e 200 euros, da série Europa)”, aconselha a Caixa Geral de Depósitos.

Inclinar para verificar as cores e outros elementos

Foto Banco de Portugal

De acordo com o Banco de Portugal deve ter ainda em atenção:

Série Europa:

Banda holográfica com retrato (retrato da figura mitológica Europa, símbolo euro, motivo arquitectónico e valor da nota). Nas notas de 100 e 200 euros, a banda holográfica tem também um holograma-satélite e um símbolo de euro;

Número esmeralda, com efeitos luminoso. Nas notas de 100 e 200 euros, o número tem também símbolos de euro no interior;

Janela com retrato com linhas multicolores, nas notas de 20, 50, 100 e 200 euros;

O holograma-satélite está presente nas notas de 100 e 200 euros. Este holograma exibe vários símbolos euro que se movem em torno dos algarismos representativos do valor da nota. Quando expostos à luz directa os símbolos euro tornam-se mais nítidos.

Série 1



Elemento holográfico e elemento que muda de cor (nas notas de 50, 100, 200 e 500 euros);

Banda holográfica e banda iridescente (nas notas de 5, 10 e 20 euros).

Equipamentos auxiliares

Caso tenha acesso a equipamento auxiliares:

Lupa - Verifique a presença de microtextos em ambos os lados da nota. Estes microtextos deverão ser nítidos e não desfocados.

Foto Banco de Portugal

Máquina de luz ultravioleta - Verifique a ausência de fluorescência do papel, as fibras fluorescentes (verdes, azuis e vermelhas na série 1 e tricolores na série Europa) e ainda a presença de tintas fluorescentes.

Foto Shutterstock

O que deve fazer se tiver uma nota falsa, contrafeita ou cuja autenticidade seja suspeita?

Foto Shutterstock