Mulher ferida em colisão na via rápida

Uma colisão entre dois carros na via rápida, no túnel João Abel de Freitas, no Funchal, provocou um ferido ao final da tarde de ontem.

A sinistrada, uma mulher de 26 anos, apresentava um corte no sobrolho e foi socorrida no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça por volta das 19 horas.