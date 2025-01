Barco esteve em risco de encalhar nas Ilhas Desertas

Uma embarcação esteve esta segunda-feira na iminência de encalhar nas Ilhas Desertas.

‘Sem motor’ e a ser ‘empurrada’ para junto do Ilhéu Chão, nas Ilhas Desertas, o risco de encalhe levou a que fosse activado SANAS103, ao início da manhã de ontem.

De acordo com publicação do SANAS, enquanto se desenrolava a operação na Ponta de Pargo foi recebido, via número de emergência na sala de situação do Centro de Salvamento Costeiro, um pedido de auxílio proveniente de uma embarcação que estava em risco de encalhe nas imediações ao Ilhéu Chão. A lancha, de aproximadamente 7 metros de comprimento e com um único ocupante a bordo, sofreu perda de propulsão e após diversas tentativas o ferro teimava em não unhar. A embarcação afecta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, o SANAS103, foi empenhada para auxiliar e na chegada ao local verificou-se que o ocupante havia conseguido, após alguma distância à garra, unhar o ferro e suster a deslocação até à linha de costa. Constatado o não funcionamento do motor, foi efectuado reboque até ao cais de São Pedro, em Santa Cruz.