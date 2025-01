Coreia do Norte dispara projétil não identificado para mar do Japão

A Coreia do Norte disparou hoje um projétil não identificado para o mar do Japão, declarou o exército sul-coreano, uma semana depois de Pyongyang anunciar ter testado um novo "míssil hipersónico".

"A Coreia do Norte lançou um projétil não identificado na direção do mar do Leste", indicou o Estado-Maior sul-coreano, que tem uma designação própria para o mar do Japão.

O lançamento ocorre uma semana depois de Pyongyang ter disparado o que o líder norte-coreano Kim Jong-un descreveu como "míssil balístico hipersónico de alcance intermédio" destinado a dissuadir "todos os rivais" do país na região do Pacífico.

O teste teve lugar durante uma visita à Coreia do Sul do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e foi o primeiro de Pyongyang desde que o presidente eleito norte-americano, Donald Trump, venceu as eleições presidenciais, em novembro.

A Coreia do Sul, aliado dos Estados Unidos, mantém uma relação tensa com a Coreia do Norte, contra a qual continua tecnicamente em guerra, uma vez que o conflito de 1950-53 terminou num armistício e não num tratado de paz.

Em novembro, a Coreia do Norte testou o que alegou ser o novo míssil balístico intercontinental (ICBM) de combustível sólido, o mais avançado do arsenal do país asiático, que possui armamento nuclear. Em resposta, o exército sul-coreano disparou também um míssil balístico.

Washington acusou Pyongyang de receber apoio russo em troca do envio de tropas para combater na Ucrânia, mas nem Pyongyang nem Moscovo confirmaram oficialmente que forças norte-coreanas combatem pela Rússia em solo ucraniano.