Nomeado de Trump para agência do ambiente vago sobre as suas metas perante senadores

Lee Zeldin, nomeado de Donald Trump para a Agência de Proteção Ambiental (EPA), defendeu quinta-feira que os norte-americanos merecem um ambiente limpo "sem sufocar a economia", durante a sua audição de confirmação no Senado.

A EPA será um departamento que desempenhará um papel central na promessa do presidente eleito, o republicano Donald Trump, de cortar as regulamentações federais e promover o petróleo e o desenvolvimento de gás.

"O povo americano elegeu o Presidente Trump em novembro passado, em parte devido a sérias preocupações sobre a mobilidade económica ascendente", defendeu Zeldin.

"Uma grande parte disto exigirá a construção de colaboração do setor privado para promover o senso comum e a regulamentação inteligente", frisou, citado pela agência Associated Press (AP).

A audiência decorreu num tom amigável, tornando-se mais tensa quando os democratas questionaram Zeldin sobre as alterações climáticas, perguntando o que Zeldin acha que deveria ser feito sobre um problema que piorou as cheias e elevou o nível do mar, mas que Trump rejeita.

Zeldin, ex-congressista republicano, é um aliado de Trump de longa data. Serviu na equipa de defesa de Trump durante o seu primeiro 'impeachment' [processo de destituição no Congresso] e votou contra a certificação da derrota eleitoral de Trump em 2020 para o presidente Joe Biden.

Trump liderou os esforços para desmantelar as proteções ambientais durante o seu primeiro mandato e prometeu voltar a fazê-lo.

Especialistas e defensores do ambiente acreditam que as primeiras tarefas de Zeldin serão anular as maiores conquistas climáticas do presidente Joe Biden, incluindo as regulamentações de escape para veículos e a redução da poluição das centrais elétricas.

Durante a audição, no entanto, Zeldin recusou-se repetidamente a comprometer-se com políticas específicas, prometendo, em vez disso, não prejulgar os resultados antes de chegarem à EPA.

Quando questionado pelo senador republicano Pete Ricketts, do Nebraska, sobre se iria reverter programas que promovem carros elétricos --- um programa que Trump criticou ---, Zeldin manteve-se vago, mas reconheceu a oposição republicana.

Zeldin realçou à Comissão de Ambiente e Obras Públicas do Senado que os norte-americanos merecem água potável e ar limpo e prometeu estabelecer uma relação mais cooperativa com os estados --- vários senadores republicanos disseram estar cansados da abordagem pesada do governo de Biden em relação à aplicação da lei.

O historial de Zeldin inclui pontos positivos para os ambientalistas. Apoiou um projeto de lei para reduzir os produtos químicos nocivos permanentes, chamados PFAS, que exigiria que a EPA estabelecesse limites para as substâncias na água potável.