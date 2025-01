Vladimir Putin admite contactos com Donald Trump sobre guerra

O Presidente russo, Vladimir Putin, está "aberto a contactos" com Donald Trump, Presidente eleito dos Estados Unidos, sem quaisquer condições prévias, afirmou hoje a Presidência russa.

Donald Trump, que deve tomar posse no dia 20 de janeiro, disse na quinta-feira que estava a preparar uma reunião com Vladimir Putin para "pôr fim" ao conflito na Ucrânia.

O anúncio sobre a posição de Putin foi divulgado hoje pela Presidência da Rússia saudando a vontade de Trump em "resolver os problemas através do diálogo".

"O Presidente declarou repetidamente que está aberto ao contacto com os líderes internacionais, incluindo o Presidente dos Estados Unidos, incluindo Donald Trump", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em conferência de imprensa.

"Não são necessárias condições, o que é necessário é um desejo mútuo e uma vontade política de resolver os problemas através do diálogo", afirmou Peskov referindo-se diretamente ao Presidente eleito dos Estados Unidos.

"Donald Trump está a demonstrar vontade de resolver os problemas através do diálogo. Congratulamo-nos com isso (...) O nosso ponto de partida é um desejo mútuo de nos encontrarmos", disse Peskov esclarecendo, no entanto, que não existem planos concretos para uma reunião neste momento.

Durante a campanha eleitoral norte-americana, Donald Trump disse que pretendia pôr fim ao conflito na Ucrânia "em 24 horas", tendo apelado a um "cessar-fogo imediato" e à realização de conversações.

Putin afirmou anteriormente que está disposto a negociar, desde que as conversações tenham em conta as "realidades no terreno" na Ucrânia, onde as forças russas continuam a avançar no leste, ocupando quase 20% do território.