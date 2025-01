Previsões apontam para ventos fortes em Los Angeles a partir de hoje

As equipas de bombeiros que combatem os graves incêndios em Los Angeles foram ajudadas no domingo pelas condições meteorológicas favoráveis, mas que se deverão agravar a partir de hoje, alertaram as autoridades locais.

Em conferência de imprensa, os bombeiros disseram que as previsões apontam para ventos fortes de até 90 quilómetros por hora a partir de hoje à noite, que deverão manter-se até quarta-feira, o que prejudicará o combate aos fogos.

Por isso, pediram à população que se mantivesse cautelosa.

Nos incêndios que deflagraram na terça-feira morreram pelo menos 16 pessoas, embora o número possa aumentar nos próximos dias, como reconheceu no domingo o governador do Estado, Gavin Newsom.

Três incêndios permanecem ativos, sendo o mais grave o de Palisades, que foi contido em apenas 11% desde sábado, e o de Eaton, que está contido em 27%, de acordo com os dados mais recentes do Departamento Florestal e Recursos Naturais.

Entretanto, os bombeiros conseguiram conter 89% do incêndio em Hurst.

O governador Newsom também enviou no domingo mil elementos da Guarda Nacional da Califórnia para a área dos incêndios, elevando para cerca de 2.500 os operacionais que combatem os incêndios, que já destruíram pelo menos 12.000 estruturas e carros.

O governador assinou também uma ordem executiva que suspende importantes regulamentos ambientais para acelerar a reconstrução de casas e edifícios e rejeitou as críticas feitas pelo presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que apelidou os políticos responsáveis pelo combate às chamas, que até agora queimaram mais de 15 mil hectares, de "incompetentes".

Em entrevista à NBC, o governador classificou as críticas feitas pelo futuro Presidente como desinformação e confirmou que solicitou uma investigação sobre a alegada falta de abastecimento de água no reservatório de Santa Ynez, no condado de Santa Bárbara.

Newsom estimou que os incêndios de Los Angeles constituem o pior desastre natural da história dos EUA e, nesse sentido, disse esperar contar com a ajuda do Governo federal da próxima administração de Trump.

Por seu lado, o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, informou que pelo menos 16 pessoas estão desaparecidas e admitiu que o número possa aumentar.

Segundo Luna, há ainda a registar a detenção de 29 pessoas na zona dos incêndios, a maioria por violação do recolher obrigatório e por crimes relacionados com roubos e pilhagens.

A causa dos incêndios é ainda desconhecida e todas as possibilidades estão a ser consideradas, disse o xerife.

Os incêndios queimaram mais de 5.700 hectares e obrigaram à retirada de mais de 150.000 pessoas.