Miguel Martins chocado com suspensão por doping e reclama inocência

O andebolista internacional português Miguel Martins, suspenso por doping a horas da estreia de Portugal no Mundial, afirmou hoje ter ficado "profundamente chocado com essa informação", defendendo a sua inocência.

Miguel Martins, central experiente da seleção nacional e dos dinamarqueses do Aalborg, refere na sua conta na rede social Instagram que fará tudo o que estiver ao seu alcance para provar que agiu sempre de acordo com os valores do desporto.

"Infelizmente, tenho de vos informar que: Ontem [na terça-feira], fui notificado sobre uma amostra que forneci no âmbito de um controlo antidoping que continha uma substância proibida e que estou provisoriamente suspenso a partir de 14 de janeiro de 2025", lê-se na mensagem dirigida aos adeptos e à comunidade do andebol.

O central justifica a ausência do Mundial com a suspensão de que foi alvo e apela à compreensão de todos "por não poder fazer mais nenhuma declaração sobre este assunto".

O jogador Miguel Martins foi suspenso preventivamente e vai falhar o Mundial2025, anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal (FAP), devido a um processo instaurado pela unidade de antidoping da estrutura europeia da modalidade (EHF).

"O atleta e a FAP foram notificados, no ano de 2024, da pendência de um processo instaurado pela unidade de antidoping da EHF, relacionado com alegadas violações de normas de dopagem pelo atleta, na sequência de controlo realizado no âmbito dos trabalhos da seleção nacional A", refere a FAP, em comunicado.

No documento, o organismo refere que Miguel Martins apresentou a sua defesa, com o apoio da FAP, que assegura não ter tido conhecimento de qualquer desenvolvimento do processo até terça-feira.

"No dia de ontem [na terça-feira] o atleta e a FAP foram notificados da suspensão preventiva do atleta, com efeitos imediatos, de toda e qualquer atividade no seio da modalidade, o que inclui a realização de treinos ou atividades oficiais, quer no seu clube, quer em especial na seleção nacional, onde se encontra integrado e tendo em vista a participação no Campeonato do Mundo de andebol", explica.

Assim, o central de 27 anos, que alinha nos dinamarqueses do Aalborg, vai falhar o Mundial, que começou na terça-feira e que tem previsto para hoje o jogo de estreia da formação lusa frente aos Estados Unidos, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa).

Miguel Martins, de 27 anos, integrou a seleção portuguesa nas cinco últimas fases finais em que esteve presente, sendo sempre aposta de Paulo Jorge Pereira nos Europeus de 2020, 2022 e 2024, nos Mundiais de 2021 e 2023 e nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em 2021.

De acordo com a FAP, a lista de convocados fica reduzida a 17 jogadores, depois de, na terça-feira, o selecionador português ter chamado o lateral do FC Porto Miguel Oliveira.