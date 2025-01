Chega acusa Governo Regional de "enganar pescadores" com aumento da quota do atum

O deputado do Chega na Assembleia da República pela Madeira, Francisco Gomes, criticou hoje o anúncio do Governo Regional sobre o aumento de 157 toneladas na quota de pesca do atum, classificando a medida como "inútil" e acusando o Executivo madeirense de "enganar os pescadores".

De acordo com o parlamentar, as quotas de atum na região sofreram uma redução drástica nos últimos anos, passando de 11.000 para menos de 3.000 toneladas, o que provocou uma "crise sem precedentes" no sector.

"Vêm enganar os pescadores com um aumento inútil de 157 toneladas, que não resolve nada, não alivia o desespero e muito menos combate a pobreza em que as famílias dos pescadores de atum estão mergulhadas", afirmou Francisco Gomes, questionando: "Quem faz estes anúncios devia antes explicar para onde foi a quota do atum. Quem é ficou com a quota? E quem é que ganhou com isso?".

O deputado do Chega considerou ainda que o anúncio do Governo Regional é um "jogo de publicidade vergonhoso" que pretende mascarar a ausência de soluções efectivas para o sector, acusando o Executivo de se limitar a oferecer "migalhas enquanto o sector está por um fio".

"Os pescadores madeirenses estão em desespero e o governo não só ignora essa realidade como ainda tenta fazer propaganda com medidas que não têm impacto", criticou o parlamentar, lembrando que o Chega "já apresentou várias medidas sérias" que foram chumbadas pelo governo.