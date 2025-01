CHEGA acusa PSD e PS de "se venderam à agenda da esquerda radical"

O deputado do CHEGA (CH) eleito pela Região Autónoma da Madeira para a Assembleia da República, Francisco Gomes, "acredita que o PSD e o PS perderam contacto com o cidadão comum e deixaram de ser uma voz para as questões que afetam a vida quotidiana dos portugueses", lê-se numa nota de imprensa enviada esta manhã. Segundo o parlamentar, "sociais-democratas e socialistas sacrificaram os princípios políticos que outrora inspiraram a sua ação partidária para assumir o discurso politicamente correto e agendas políticas viradas para as causas fracturantes que têm sido impostas à sociedade pela Esquerda radical", acusa.

Para o eleito, "PSD e PS andam na política a reboque da agenda da Esquerda fundamentalista", nomeadamente "desde a retórica à prática, vão atrás de bloquistas, marxistas e gente que não quer construir nada, nem edificar um país melhor, mas celebrar os gays, os transexuais, os ataques à família, a libertinagem e a vida de café e à custa dos subsídios do Estado".

Segundo Francisco Gomes, estes "são, neste momento, dois partidos sem identidade e sem um plano para recuperar Portugal da situação preocupante para a qual", a seu ver, "foi lançado por décadas de políticas que classifica como irresponsáveis". O parlamentar do CH também sublinha que "sociais-democratas e socialistas não têm qualquer noção dos desafios e das prioridades do cidadão comum, preferindo defender ideias e causas que, na sua opinião, nada têm a ver com as prioridades do país", frisa.

O PSD e o PS não conhecem o português que trabalha de sol a sol e que se sacrifica para pagar as contas e viver uma vida honrada. Conhecem quarenta géneros diferentes, mas têm vergonha de defender a família e os nossos valores, de dar uma carreira digna aos polícias e às forças armadas e de dar competitividade às nossas empresas. Preferem dar dinheiro a quem não faz nada e tratar bandidos como coitadinhos. Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Afirma ainda que, "ao contrário do PSD e do PS, o CHEGA não tem receio em ser a voz do cidadão comum e em assumir as causas que, na sua óptica, representam mais a identidade e o sentir da população portuguesa". Na mesma linha, o deputado sublinha que o CH "recusa a agenda globalista e os temas fracturantes que, a seu ver, muito animam sociais-democratas e socialistas, as quais classifica como 'uma aberração e uma ofensa aos portugueses de Bem'", realça.