Nuno Borges vai defrontar Carlos Alcaraz na terceira ronda do Open da Austrália

O tenista português Nuno Borges, 33.º do ranking ATP, qualificou-se hoje para a terceira ronda do Open da Austrália ao vencer o jogador da casa Jordan Thompson (27.º), em três parciais.

O número um nacional, de 27 anos, foi mais forte que o australiano, de 30 anos, tendo quebrado por várias vezes o serviço do adversário para vencer por 3--6, 2--6 e 4--6, em uma hora e 47 minutos.

Depois da vitória de hoje, Nuno Borges vai defrontar na terceira ronda o espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, que derrotou o japonês Yoshihito Nishioka, 65.º do ranking mundial, em três parciais, por 0--6, 1--6 e 4--6.

Hoje está a jogar também o português Jaime Faria, número dois nacional e 125.º do mundo, frente ao sérvio Novak Djokovic (7.º do ranking mundial).

Jaime Faria afastado na segunda ronda por Novak Djokovic

Já também tenista português Jaime Faria foi hoje afastado do Open da Austrália ao perder, na segunda ronda, com o sérvio Novak Djokovic (7.º do mundo), em quatro 'sets'.

Djokovic, de 37 anos, recordista de títulos de torneios do Grand Slam, dominou facilmente o primeiro parcial face ao português, vindo da fase de qualificação, que fechou em 6-1.

A história foi muito diferente no segundo 'set', com Faria, o número dois nacional e 125.º do mundo, a quebrar por duas vezes o serviço de Djokovic e a vencer no 'tie break', por 6-7 (4-7).

O sérvio, detentor de 24 troféus do Grand Slam, 10 dos quais conquistados em Melbourne Park, conseguiu depois impor o seu favoritismo e fechar o encontro por 6-3 e 6-2, em mais de três horas.

Djokovic vai defrontar na terceira ronda o checo Tomas Machac, que venceu o norte-americano Reilly Opelka, em cinco 'sets', por 6-3, 6-7 (1-7), 7-6 (7-5), 6-7 (4-7) e 4-6.