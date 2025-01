Cristiano Ronaldo eleito, pela primeira vez, Melhor Jogador do Mundo há 16 anos

Foi a 12 de Janeiro de 2009 que Cristiano Ronaldo foi eleito, pela primeira vez, Melhor Jogador do Mundo pela FIFA, referente ao ano 2008. A distinção já tinha sido ‘anunciada’ antes da gala, que se realizou em Zurique, quando na conferência de imprensa, 90% das questões foram direccionadas para o craque madeirense, relegando os restantes ‘concorrentes’.

O DIÁRIO acompanhou de perto tanto a euforia em Zurique, como em casa da família Aveiro. Dolores era o espelho do orgulho que a família sentia pelo feito alcançado pelo filho. Cerca de 30 minutos após a eleição, Ronaldo ligou para a mãe e escutou: “Parabéns, meu querido!”.

“Não é todos os dias que temos o melhor jogador do Mundo”, relembrava Hugo, irmão do craque. Não faltou o champanhe, fogo de artifício e espetada, para coroar esta noite de glória em casa do madeirense.

No seu discurso, Ronaldo dedicou o prémio a todos os portugueses. “Este prémio é vosso”, disse. “Voltarei aqui porque o meu ciclo não acabou”, garantia o futebolista. E assim foi. Foi novamente coroado o Melhor Jogador do Mundo nos anos 2013, 2014, 2016 e 2017.