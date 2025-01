Opositor venezuelano González Urrutia a caminho da Argentina

O líder opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, que reclama a vitória nas eleições de julho contra o Presidente Nicolás Maduro, está a caminho da Argentina vindo de Madrid, onde estava exilado, confirmou hoje uma fonte da presidência argentina.

Gonzalez Urrutia deverá chegar dentro de poucas horas a Buenos Aires, referiu a mesma fonte à agência AFP, sem adiantar mais pormenores sobre a viagem do líder opositor, que prometeu regressar ao seu país para "tomar posse" em 10 de janeiro.

A Venezuela tinha anunciado hoje a oferta de uma recompensa de 100.000 dólares norte-americanos (97,4 mil euros) por informações sobre o paradeiro de Edmundo González Urrutia.

O anúncio foi feito pelo Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária) na sua conta do Instagram, a pouco mais de uma semana da data em que o vencedor das eleições presidenciais tomará posse como Presidente da Venezuela para um mandato de seis anos.

A Venezuela realizou eleições presidenciais em 28 de julho, após as quais o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) atribuiu a vitória ao atual Presidente e recandidato Nicolás Maduro, com pouco mais de 51% dos votos.

A oposição afirma que Edmundo González Urrutia, que estava exilado em Espanha, obteve quase 70% dos votos.

A oposição venezuelana e muitos países denunciaram uma fraude eleitoral e têm exigido que o CNE apresente as atas de votação para uma verificação independente.

Só um pequeno grupo de países, entre os quais a Rússia, reconheceu a contestada eleição de Maduro em julho de 2024.

Em novembro passado, os Estados Unidos reconheceram Edmundo González Urrutia como Presidente eleito da Venezuela.

Os resultados eleitorais foram contestados nas ruas, com manifestações reprimidas pelas forças de segurança, com o registo, segundo as autoridades, de mais de 2.400 detenções, 27 mortos e 192 feridos.

O CNE da Venezuela ainda não divulgou as atas do sufrágio.