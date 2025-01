Zelensky discute com Macron destacamento de forças estrangeiras no país

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje que discutiu com o homólogo francês, Emmanuel Macron, o apoio de Paris a Kiev e o possível destacamento de contingentes militares estrangeiros no seu país.

"A conversa foi bastante longa e detalhada. Discutimos o apoio à defesa, as diferentes formas de defesa, os pacotes de armas para a Ucrânia", descreveu Zelensky no seu discurso diário, assinalando que foi também abordada a "implantação de contingentes parceiros" no seu país.

No seu discurso divulgado nas redes sociais, o Presidente ucraniano indicou que os dois líderes discutiram também "investimentos na compra de projéteis para a Ucrânia".

A ideia de envio de tropas europeias para a Ucrânia foi levantada várias vezes nos últimos meses, entre especulações sobre possíveis negociações de paz entre Moscovo e Kiev, ao fim de quase três anos desde o início da invasão russa.

Este contingente seria mobilizado para garantir a manutenção de um hipotético cessar-fogo, pedido pelo Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que tomará posse em 20 de janeiro.

Volodymyr Zelensky afirmou na semana passada que um contingente internacional seria "um dos melhores instrumentos" para "forçar a Rússia à paz".

Esta hipótese, levantada sobretudo em meados de dezembro pelo Presidente francês e pelo primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, foi entretanto rejeitada pela Rússia, que a considerou prematura.

Na conversa de hoje, Zelensky e Macron discutiram ainda o treino de soldados ucranianos em França, após um escândalo ter abalado a brigada "Ana de Kiev" desde o seu regresso à Ucrânia no mês passado.

Esta brigada, parcialmente treinada em França, está a enfrentar deserções em massa e suspeitas de abuso de poder por parte dos seus comandantes, que autoridades ucranianos estão a investigar.

Zelensky anunciou em dezembro que uma segunda brigada seria formada em França em breve.