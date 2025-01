Amigos do Parque Ecológico lançam campanha de angariação de fundos

A Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal lançou há poucos dias uma angariação de fundos que tem como objectivo arrecadar até 20 mil euros para ajudar a "restaurar a floresta primitiva da Madeira".

Os Amigos do Parque Ecológico que trabalham, essencialmente, com fundos próprios e doações de beneméritos, sem recorrer a apoios públicos, regionais, nacionais ou comunitários, procura com esta campanha criada no portal GoFundMe obter mais dinheiro para continuar o trabalho que tem feito ao longo de quase 30 anos.

Fundada a 11 de Julho de 1996, com sede social nos Jardins do Monte, salienta-se ter sido a "primeira associação madeirense reconhecida como Organização Não Governamental para o Ambiente de Âmbito local - O.N.G.A.", com o número 99, sendo ainda uma Instituição de Utilidade Pública.

Para já foram arrecadados cerca de 630 euros. Aceda a esta página se quiser e puder ajudar.

A uma base quinzenal, os Amigos do Parque Ecológico realizam uma actividade, que conta com voluntários, na plantação e, sobretudo, manutenção de plantas indígenas do arquipélago, sendo que a próxima iniciativa acontece já este sábado, 11 de Janeiro, no Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha e na área de plantação do Pico do Areeiro.

Actividade de plantação e manutenção no Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha e no Pico do Areeiro (11/1/2025) Sábado, 11 de Janeiro de 2025 Palntação e manutenção no Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha e na área de plantação do Pico do Areeiro Lá em cima, alheias aos sobressaltos que afligem outros recantos do planeta, as plantas do Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha continuam a demonstrar ânimo para crescer. E reproduzir-se. Vão alargando o seu espaço, aumentando a densidade da vegetação, e pouco a pouco transformando o "deserto de montanha" num habitat cada vez mais rico em biodiversidade. No entanto, é também necessário ir controlando algumas plantas com cariz invasor, que tentam roubar espaço à vegetação nativa, por isso também lhes dedicamos algum esforço no trabalho continuado da sua remoção, a exemplo do que temos feito desde o início deste projecto. Este primeiro trimestre é fundamental para o bom desenvolvimento das plantas, mais ou menos jovens, e sobretudo para as que germinaram recentemente. Para isso o contributo voluntário de cidadãos empenhados em preservar a nossa ilha é precioso.

"Venha connosco começar o ano da melhor maneira. Se deseja juntar-se a este grupo de irredutíveis amigos da natureza e participar nesta actividade pode inscrever-se já por e-mail — [email protected] — ou através do formulário de inscrição no blogue da associação", informa numa nota de angariação de voluntários. "Também o poderá fazer pelo telefone 939 062 274, quarta e sexta-feira, entre as 16h00 e as 18h00", recordando que "a participação nas actividades de plantação e manutenção é gratuita tanto para sócios como para não sócios".