Homem que sofreu emergência médica em aeronave já teve alta hospitalar

O passageiro, na faixa etária dos 60 anos, que sofreu este sábado uma reacção alérgica no avião Discover Airlines, que obrigou a aeronave a divergir para o Porto Santo, teve alta hospitalar ontem à noite.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu aferir, o homem foi transportado, após ter sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), pelo avião C-295M, em destacamento permanente no Aeródromo de manobra n.º3, no Porto Santo, para a ilha da Madeira.

No Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo aguardava a sua chegada uma ambulância que realizou o transporte do homem para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Após ter ficado sob observação, o homem teve alta pelas 20h30.

O turista terá sofrido uma reação alérgica a uma comida na aeronave, tendo recorrido a adrenalina autoinjectável - um dispositivo que pode fazer a diferença em situações de emergência médica, quando se trata de reacções alérgicas graves.

O airbus A320-214 da companhia aérea Discover Airlines, que partiu de Munique, retomou, pouco tempo depois de ter divergido para a Ilha Dourada, para Tenerife, o destino final.