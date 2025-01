"É preciso ter lata" atira Pedro Ramos aos líderes da oposição

Pedro Ramos foi corrosivo, principalmente com os lideres dos partidos da oposição que derrubaram o Governo Regional.

Referindo os nomes dos líderes partidários (CH, PS, JPP, IL, PAN) o secretário da Saúde e Protecção Civil afirmou inúmeras vezes que "é preciso ter lata". Em especial aqueles que "não têm vergonha e mentem escrupulosamente". A mesma "lata" têm aqueles que "acham que viver em duodécimos é a mesma coisa, principalmente na área da Saúde".

Em suma, "é preciso ter lata" também "quando cuspimos no prato que nos alimenta há mais de 48 anos".

Pedro Ramos aproveitou a intervenção na cerimónia de homenagem aos enfermeiros com 25 anos de inscrição na Ordem para dar conta que sob a governação de Miguel Albuquerque o Governo Regional já investiu "4 mil milhões de euros área da Saúde".

Sobre a prometida contratação de 200 enfermeiros, o governante culpou a queda do Governo Regional e a não aprovação do Orçamento para o não cumprimento do compromisso. Admite que em vez dos 200 novos profissionais, só será possível contratar 80 num futuro próximo.