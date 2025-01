Pedro Ramos ainda não foi ouvido pelas autoridades judiciárias

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, cuja imunidade já foi levantada há algumas semanas, garante ainda não ter sido ouvido pelas autoridades judiciárias, no âmbito do processo 'Ab Initio', relacionado com a suspeita de corrupção que envolve outros elementos do Governo de Miguel Albuquerque.

Aos jornalistas, Pedro Ramos disse estar à espera para ser ouvido, notando que não terá sido constituído arguido. "O que eu sei é que fui notificado, tal como os meus colegas Pedro Fino e Rogério [Gouveia] para prestar declarações ao Ministério Público", quando este assim o entender, clarificou. Acrescentou, também, que será o mesmo Ministério Público a decidir que acaba constituído arguido ou não no processo em causa. Para já, garente não ter conhecimento de nada.