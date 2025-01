Líder da oposição anuncia em manifestação "nova fase" para a "liberdade"

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, que reapareceu hoje em Caracas após mais de quatro meses escondida, anunciou o início de uma "nova fase" do processo pela "liberdade da Venezuela" e pediu aos cidadãos que estejam atentos.

A ex-deputada, que reapareceu em público depois de 133 dias na clandestinidade, garantiu que os próximos dias serão "históricos e decisivos para a liberdade" do país caribenho, no âmbito do "impressionante" movimento de cidadãos.

"Estamos, a partir de hoje, numa nova fase. Temos estado a preparar-nos para estes dias e estas semanas", disse Machado, que participou num protesto em Caracas para reclamar a vitória do líder da maior coligação da oposição, Edmundo González Urrutia, nas eleições presidenciais de julho, em que o Presidente Nicolás Maduro foi proclamado vencedor pelo órgão eleitoral controlado pelos chavistas.

Para Machado, "o fim do regime chavista" vai depender do que acontecer esta sexta-feira, quando está marcada a cerimónia de posse presidencial, à qual quer Maduro quer González dizem que vão comparecer.

A líder opositora advertiu contra a eventual posse de Maduro para um terceiro mandato presidencial de mais seis anos.

"Se cometerem esse crime contra a Constituição e a soberania popular, estarão a sentenciar o seu destino", avisou.

A líder da oposição afirmou que os membros do Governo de Maduro "foram deixados sozinhos a nível internacional", ao que os manifestantes responderam em uníssono com o grito de "liberdade".

Machado tinha apelado aos apoiantes da oposição para se manterem concentrados em "toda a Venezuela", com "serenidade e firmeza", e para se manifestarem pela "luta" e "conquista" da "liberdade", e com "a mesma energia" de 28 de julho, quando, segundo a oposição, González Urrutia ganhou por uma larga margem.

"Nunca me senti tão orgulhosa na minha vida. Em toda a Venezuela, as pessoas saíram à rua", disse, ao chegar ao local onde milhares de pessoas a esperavam há horas.

"Não temos medo", gritou Machado, uma declaração que já se tornou um slogan e que foi retomada pelos presentes, que cantaram junto com a ex-deputada.