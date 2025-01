Líder da oposição "violentamente interceptada" após participar em manifestação em Caracas

A líder opositora na Venezuela, María Corina Machado, foi hoje "violentamente intercetada", depois de comparecer numa manifestação para reivindicar a vitória do candidato da oposição nas presidenciais de julho, após mais de quatro meses escondida, denunciou a sua equipa.

"María Corina foi violentamente intercetada quando saía da manifestação em Chacao. Esperamos poder confirmar a sua situação dentro de alguns minutos. Membros do regime dispararam contra as motas que a transportavam", denunciou o Comando Venezuela no seu perfil oficial nas redes sociais.

Machado deslocou-se a Chacao, em Caracas, para participar nas manifestações a favor da vitória do candidato da oposição Edmundo González nas últimas eleições presidenciais venezuelanas, na véspera da data marcada para a posse do Presidente venezuelano.

Nicolás Maduro tenciona ser indigitado na sexta-feira para um terceiro mandato presidencial, após ter sido dado como vencedor das presidenciais de 28 de julho, o que a oposição e parte da comunidade internacional contestam.