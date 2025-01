Homem socorrido por intoxicação com drogas

Homem de 28 anos foi socorrido e transportado ao Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no final do dia desta sexta-feira, pelas 19h30, por alegadamente, ter sido vítima de intoxicação causada pelo consumo de estupefacientes.

Este incidente ocorreu na Rua da Levada de Santa Luzia, no Funchal. No auxílio à vítima foi empenhada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.