Governo aprova terceira revisão do orçamento de 2024 do Fundo Ambiental

O Governo anunciou ontem a aprovação em Dezembro da terceira revisão do orçamento de 2024 do Fundo Ambiental, destinando mais 202,5 milhões de euros para projetos e 35,4 milhões de euros para novos concursos.

O financiamento aprovado visou projetos nos domínios da ação climática, uso eficiente da água, proteção ambiental e da biodiversidade, gestão de resíduos, economia circular e transportes, refere o Ministério do Ambiente e Energia em comunicado.

O orçamento do Fundo Ambiental previa para 2024 um total de 1,8 mil milhões de euros.

Segundo a tutela, com a "terceira e última alteração ao despacho", de fevereiro, que aprova o orçamento do Fundo Ambiental, "foram alcançados montantes muito próximos dos tetos máximos que tinham sido previstos para 2024".

Entre os projetos ou iniciativas apoiados pela terceira revisão contam-se, nomeadamente, os gabinetes técnicos florestais municipais, a recuperação do lince ibérico, a conservação e melhoria das condições de visita do Parque Natural da Peneda-Gerês, Mata do Bussaco e Tapada de Mafra e a intervenção no sistema de abastecimento da barragem do Paul.