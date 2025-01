Orçamento Participativo do Funchal bate recorde de votações

O Orçamento Participativo do Funchal alcançou um novo recorde de votações na sua edição 2024/2025 com um total de 34.044 votos. A votação decorreu entre o dia 1 de Novembro e 15 de Dezembro, com 11.891 votos online, 3.411 votos online assistidos, 1.406 votos por CMD e 17.336 votos por SMS.

Numa nota à imprensa, a Câmara Municipal do Funchal enalteceu a adesão às diferentes fases deste processo participativo, com particular destaque para a participação nesta fase de votação pública. Na fase de votação pública, os cidadãos exerceram o seu direito de voto, em dois dos 57 projectos submetidos a votação pública.

Todos os cidadãos, menores ou maiores de idade, de nacionalidade portuguesa ou estrangeira, puderam usufruir da possibilidade de votar por SMS, online através da plataforma ou presencialmente, nos 28 pontos de votação estabelecidos pelas 10 freguesias.

Face à edição anterior houve um aumento de 40% das votações face à edição do ano anterior. Os resultados serão anunciados na Cerimónia de Apresentação dos Projectos Vencedores a ter lugar no dia 14 de Janeiro pelas 14h30 horas, no Salão Nobre da CMF. Estes projectos serão implementados entre Janeiro de 2025 e Janeiro de 2027.

"O município reconhece e agradece o envolvimento dos cidadãos na definição de prioridades e identificação de necessidades de melhoria para a cidade do Funchal", termina.