EUA anunciam ajuda militar a Israel e Egito para apoiar Exército libanês

Os Estados Unidos anunciaram hoje mais de 100 milhões de dólares (96 milhões de euros) em ajuda militar a Israel e Egito para apoiar o Exército libanês no seu papel no cessar-fogo entre as forças israelitas e o Hezbollah.

Em avisos separados enviados ao Congresso, o Departamento de Estado indicou a transferência de 95 milhões de dólares (91,8 milhões de euros) em assistência militar destinada ao Egito e 7,5 milhões de dólares (7,2 milhões de euros) a Israel para apoiar o Exército libanês e o seu Governo.

Os avisos têm data de 03 de janeiro e foram obtidos hoje pela agência Associated Press.

A maior parte do dinheiro irá para as Forças Armadas do Líbano, que têm um papel fundamental na manutenção do cessar-fogo acordado em novembro entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, após uma guerra total que atingiu grande parte do sul e leste do país durante dois meses.

O objetivo é ajudar a implantação no sul do país das forças regulares libanesas e complementar o papel da missão de manutenção da paz da ONU na chamada Linha Azul, que separa Israel e o Líbano desde o fim da guerra de 2006 entre as tropas israelitas e o Hezbollah.

"A implementação bem-sucedida [do cessar-fogo] exigirá uma Forças Armadas Libanesas fortalecidas, que necessitarão de assistência robusta dos Estados Unidos e de outros parceiros", sustentou o Departamento de Estado nos avisos.

Israel e Hezbollah concordaram em retirar as suas forças do sul do Líbano antes do final de janeiro, com o cumprimento a ser supervisionado pelo Exército libanês e pelas forças de manutenção da paz da ONU.

"A assistência de segurança às Forças Armadas Libanesas aumenta a sua capacidade como única força militar legítima do país e defensora da integridade territorial do Líbano", segundo a diplomacia norte-americana.

Ao mesmo tempo, prossegue, permitirá às Forças Armadas "evitar a potencial desestabilização do Estado Islâmico e de outros grupos terroristas", reforçando a segurança dos libaneses e dos cidadãos dos Estados Unidos

Críticos da assistência de Washington aos militares libaneses alegam que o Exército libanês está infiltrado pelo Hezbollah e que parte da ajuda é desviada.

No entanto, o Departamento de Estado argumenta que a ajuda ao Exército libanês é "um importante contrapeso institucional ao Hezbollah, que recebe armas, treino e apoio financeiro do Irão", defendendo ainda que se trata de uma "instituição independente e não sectária no Líbano e é respeitada em todos os setores".

Num terceiro aviso, também enviado ao Congresso em 03 de janeiro, o Departamento de Estado revelou que iria fornecer 15 milhões de dólares (14,5 milhões de euros) às Forças de Segurança Interna do Líbano para garantir que se tornem na principal entidade de aplicação da lei no país e ajudar o Exército no controlo das regiões do sul.

Esta verba será utilizada sobretudo para reconstruir esquadras de polícia, melhorar as comunicações de rádio e adquirir veículos, refere o aviso.

O terceiro aviso informa ainda que a administração vai fornecer três milhões de dólares (2,9 milhões de euros) à polícia da Autoridade Palestiniana para apoiar as suas operações na Cisjordânia e 2,5 milhões de dólares (2,4 milhões de euros) à Direção de Segurança Pública da Jordânia.