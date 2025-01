Três mulheres morrem em debandada após anúncio de distribuição de alimentos em Damasco

Três mulheres morreram e cinco crianças ficaram feridas hoje, numa debandada junto à famosa mesquita dos Omíadas, em Damasco, após um influenciador anunciar uma distribuição gratuita de alimentos às portas do templo, noticiou a imprensa local.

O grupo de resgate da Defesa Civil síria, conhecido como Capacetes Brancos, disse em comunicado que três mulheres foram mortas e cinco crianças sofreram "fraturas, hematomas graves e desmaios", em resultado de "uma debandada na mesquita dos Omíadas de Damasco" ao meio-dia de hoje.

Segundo o grupo, ocorreu uma "grande aglomeração de pessoas num evento organizado por cidadãos" no exterior da mesquita, sem fornecer mais pormenores.

Por sua vez, testemunhas citadas pela estação televisiva SyriaTV disseram que a debandada ocorreu depois de um popular 'tiktoker' sírio ter anunciado a realização de um grande banquete gratuito no exterior da mesquita, onde habitualmente se reúnem grandes multidões às sextas-feiras, o dia sagrado muçulmano.

Também o novo governador de Damasco, Maher Marwan, disse à agência noticiosa oficial síria SANA que as autoridades fizeram o seguimento do incidente com o Ministério do Interior e abriram um inquérito para determinar as suas causas.

"Vamos tomar todas as medidas necessárias para que os responsáveis pelo incidente prestem contas", disse o governador, afirmando que a administração é "totalmente responsável pelo que aconteceu" e que está a trabalhar para garantir que tal "não se repita em locais públicos no futuro".

Segundo a ONU, "mais pessoas que nunca" estão a cair numa "pobreza mais profunda" na Síria, onde 16,7 milhões de pessoas necessitam de alguma forma de ajuda humanitária.

A 08 de dezembro de 2024, uma coligação rebelde islamita derrubou o regime do Presidente Bashar al-Assad e tomou o poder, desencadeando um processo de transição em que as novas autoridades se comprometeram a resolver os principais problemas do país, devastado por uma guerra civil iniciada em 2011.