Incerteza e crescimento no arranque de 2025

A primeira edição do seu DIÁRIO de 2025 destaca a incerteza e crescimento que marcam o Ano Novo que agora começa.

A instabilidade política vai marcar, novamente, um ano com duas eleições no calendário. As perspectivas na frente económica revelam que o optimismo domina e, existindo dinheiro, haverá obras com fartura.

Na Saúde, o ritmo deverá ser lento, sem fim à vista para as listas de espera ou para a falta de medicamentos.

Nesta edição, realçamos que a tecnologia vai ajudar a diminuir criminalidade e que na justiça há 15 casos mediáticos no topo da agenda. Já dentro das ‘quatro linhas’, a vida não vai ser fácil para Nacional e Marítimo, num ano bondoso em feriados e pontes.

Nesta edição especial conheça as perspectivas para 2025 nos principais sectores da Região.

Boas leituras e um próspero Ano Novo, sempre na sua companhia.