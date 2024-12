Páscoa 2025… e que tal um cruzeiro?

Embora o ano ainda esteja a terminar, não impede que não comecemos a pensar já nas férias do ano seguinte…

Já sabe o que vai fazer na Páscoa? E que tal um cruzeiro pelo Mediterrâneo no magnífico Allure of the Seas?

Este cruzeiro inclui voo de Lisboa até Barcelona de onde partirá no dia 15 de Abril. Durante 6 dias passará por Provença/Marselha, Florença/Pisa, Roma/Civitavecchia), regressando no dia 20 de Abril a Barcelona.

Os preços, por pessoa, variam consoante o tipo de cabine escolhida:

Cabine dupla exterior – 1 028€

Cabine dupla varanda vista Central Park – 1 084€

Cabine dupla varanda vista mar – 1 225€

Os valores incluem passagem aérea em classe económica! Lisboa/Barcelona/Lisboa em voo Vueling com direito a uma peça de bagagem até 25 kg, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a confirmação, cruzeiro de 5 noites no tipo de cabine escolhida, taxas portuárias, todas as refeições, bebidas a copo no restaurante buffet (bebidas: limonada, sumo de frutos silvestres ou outros), café de saco e chá, novas e emocionantes adições como The Perfect Storm℠, Ultimate Abyss℠ e El Loco Fresh®, todos os espetáculos e actividades.

Não estão incluídas as passagens aéreas de/para Funchal, despesas de reserva, taxas de serviço, Seguro, despesas de carácter particular ou outros serviços não mencionados,

Tanto o preço como a disponibilidade de cada cruzeiro estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

