Curto-circuito em gambiarra provoca incêndio no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, esta manhã, pelas 7 horas, para um incêndio no 4.° andar de um apartamento, localizado na zona dos Barreiros, no Funchal.

Quando os bombeiros lá chegaram constataram que se tratava de um incêndio na zona da varanda do apartamento, que terá tido origem na gambiarra devido a um curto-circuito.

O fogo propagou-se a alguns objectos, tendo ardido um tapassol. As paredes da zona da varanda também ficaram danificadas.

Os Sapadores fizeram depois a ventilação do espaço.

Não houve registo de feridos.