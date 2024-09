Hezbollah lança primeiro míssil anti-navio contra Norte de Israel

O Hezbollah, milícia xiita libanesa pró-Irão, confirmou hoje ter lançado, pela primeira vez, um míssil de cruzeiro anti-navio "Noor" contra a cidade israelita de Kafr Giladi, situada no extremo nordeste do país-vizinho.

"Os nossos 'mujahideen' [combatentes] atacaram a colónia sionista de Kafr Giladi com um míssil 'Noor'", referiu o Hezbollah numa breve declaração transmitida pela estação de televisão al-Manar, associada à milícia islamita.

O 'Noor' é um tipo de míssil anti-navio de longo alcance fabricado pelo Irão e inspirado no C-802 chinês.

O míssil tinha originalmente um alcance de 30 quilómetros, mas as atualizações permitem que alguns modelos sejam lançados até 300 quilómetros.

Segundo a imprensa israelita e libanesa, é a primeira vez que o Hezbollah utiliza um míssil deste tipo contra Israel desde o início das hostilidades, há quase um ano, após o início da guerra na Faixa de Gaza.

O Hezbollah tem lançado ataques contra o norte de Israel desde outubro do ano passado, em solidariedade com Gaza.

Israel intensificou a sua ofensiva contra a milícia libanesa em meados deste mês e, em apenas quinze dias, eliminou grande parte da sua direção com ataques no Líbano, com destaque para o líder do movimento xiita pró-iraniano, Hassan Nasrallah.

O Hezbollah confirmou no sábado a morte do líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, horas depois de o exército israelita ter anunciado que o líder xiita pró-iraniano tinha morrido no bombardeamento da sede da organização na sexta-feira, nos subúrbios sul de Beirute.

Israel já tinha matado este mês o chefe das operações militares e das forças de elite, Ibrahim Aqil, num outro ataque em Beirute.

Israel e Hezbollah estão envolvidos num intenso fogo cruzado diário desde 07 de outubro de 2023, após o ataque do Hamas em solo israelita que desencadeou a atual guerra na Faixa de Gaza, levando a que dezenas de milhares de pessoas tenham abandonado as suas casas em ambos os lados da fronteira israelo-libanesa.

Os ataques de Israel contra o Hezbollah intensificaram-se de forma substancial nos últimos dias, após as autoridades militares de Telavive terem anunciado uma deslocação das operações da Faixa de Gaza para o norte do país.

O Hezbollah integra o chamado "Eixo da Resistência", uma coligação liderada pelo Irão de que fazem parte também, entre outros, o grupo extremista palestiniano Hamas e os rebeldes huthis do Iémen.