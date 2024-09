Quatro mortos desde o início da época balnear e nenhum por afogamento

Quatro pessoas morreram nas praias portuguesas desde o início da época balnear, a maioria no Algarve e em nenhum caso por afogamento, anunciou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN), que contabilizou ainda 667 salvamentos.

Segundo o mais recente balanço da AMN, entre 01 de maio e 31 agosto foram também registadas 3.017 ações de primeiros socorros.

Desde a última recolha de dados, que em 01 de agosto registava três vítimas mortais nas praias portuguesas, a AMN contabilizou uma morte por doença súbita, em 19 de agosto, numa praia marítima não vigiada, na Baía de São Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça, em Leiria.

As outras três mortes tinham ocorrido na região do Algarve, sendo que uma ocorreu por causas desconhecidas, em 16 de julho, na praia marítima vigiada Maria Luísa, em Albufeira, e as restantes por doença súbita: uma em 27 de maio numa zona marítima não vigiada no Algar de Benagil, em Lagoa, e outra em 06 de junho na praia marítima vigiada da Meia Praia, em Lagos.

Em 2023, durante os meses de época balnear, houve 14 mortes, das quais sete por doença súbita e as restantes por afogamento.

Nesses quatro meses, a AMN efetuou 628 salvamentos e 1.656 ações de primeiros socorros.

A época balnear de 2024 decorre desde 01 de maio até 31 de outubro.